Hagenaars voelen zich minder gezond dan rest van Nederland

DEN HAAG - Mensen die in de regio Haaglanden wonen, voelen zich minder gezond dan veel andere Nederlanders. Volgens een onderzoek van de GGD voelt 73 procent van de mensen in Haaglanden zich heel gezond.

Het landelijke gemiddelde ligt op 75,6 procent. Alleen de regio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Limburg scoren met 71,6 en 69,5 procent minder dan Haaglanden.Van alle ondervraagden geeft 33,5 procent in Haaglanden aan beperkt te worden vanwege problemen met de gezondheid. Dat cijfer ligt maar net boven het landelijke gemiddelde. Van alle Nederlanders beschouwt 32,9 procent zijn gezondheid als beperkend.Heel anders is het in de regio Hollands-Midden. Waar Haaglanden namelijk bijna het slechtst scoort, wonen in Hollands-Midden bijna de meest gezonde mensen van het land. Maar liefst 78,5 procent geeft daar aan erg gezond te zijn.Vooral de mensen onder de 65 zijn in Hollands-Midden kerngezond. 82,3 procent van die groep voelt zich heel goed. Dat is in die categorie het hoogste percentage van het land.