Tim Oliehoek genomineerd voor Zilveren Nipkowschijf

STOMPWIJK - Regisseur Tim Oliehoek is met zijn driedelige serie De Zaak Menten genomineerd voor een Zilveren Nipkowschijf. De Stompwijkse regisseur verfilmde het waargebeurde verhaal van journalist Hans Knoop.

Knoop achterhaalt de waarheid over de nog niet veroordeelde oorlogsmisdadiger Pieter Menten, die vertolkt wordt door Hagenaar Aus Greidanus sr. Deze zaak zorgde in de jaren 70 voor veel reuring in zowel de media als de politiek.De prestigieuze tv-prijs wordt jaarlijks door een vakjury toegekend. De uitreiking van de Zilveren Nipkowschijf is op 16 juni in Amsterdam.De andere genomineerden zijn de tv-programma's The Amsterdam Project en Schuldig. Eerder viel Oliehoek voor De Zaak Menten bij de televisievakprijzen in de prijzen bij de categorie 'Beste tv-film en korte serie'.