DEN HAAG - Den Haag krijgt een Soldaat van Oranjestraat. Bovendien krijgen de Engelandvaarders als groep een straatnaam, om de mannen en vrouwen 'de eer te geven die zij verdienen voor hun verdiensten voor het verzet'. Dat schrijft de Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD) in antwoorden op vragen van de Groep de Mos.

Raadslid Lex Kraft van Ermel van die partij pleitte begin april voor een eerbetoon aan de bekende verzetsheld . Hij wees er toen op dat het de honderdste geboortedag was van de strijder, piloot en schrijver. 'Het past Den Haag, stad van recht en vrede, niet om diens naam te laten vergeten,' stelde hij toen.Eerder werd ook al een poging gedaan om de Soldaat van Oranje, Erik Hazelhoff Roelfzema, te eren met een straatnaam. Dat ging toen niet door omdat hij nog geen tien jaar was overleden. Volgens Revis is die regel inmiddels afgeschaft. Sinds 2010 moet een te vernoemen persoon wel zijn overleden, met uitzondering van leden van het Koninklijk Huis, maar is de termijn van tien jaar geschrapt.De wethouder vindt het een goede idee om de Engelandvaarders te eren. Hij wijst erop dat er al diverse straten in de stad zijn vernoemd naar 'personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor vrede en recht'.Zo zijn in het stadsdeel Loosduinen verzetslieden vernoemd en is er in dit stadsdeel ook een mensenrechtenbuurt te vinden. In Scheveningen kwam midden jaren vijftig van de vorige eeuw in de wijk Westbroekpark en Duttendel de eerste verzetsheldenbuurt van Den Haag. Ook in het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg is een verzetsheldenbuurt.Bovendien werd na de vondst van nieuw archiefmateriaal, dat heeft geleid tot nieuwe inzichten over het Haags verzet, in 2012 een aantal bruggen vernoemd naar groeperingen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het verzet in Den Haag.Erik Hazelhoff Roelfzema en de Engelandvaarders worden nu op de lijst van te vernoemen personen geplaatst. Revis: 'Mocht de mogelijkheid zich voordoen op een geschikte plek, dan komen zij in aanmerking voor vernoeming.'In het verleden werd al het strand ter hoogte van het Kurhaus naar de held vernoemd. Maar dat is een beetje in de vergetelheid geraakt. De gedenkplaat die in 2003 onthuld is bij het stuk strand zit er nog wel. Maar, aldus de wethouder: 'Wij hebben geconstateerd dat de plaat wat verweerd is in de loop der tijd. Wij zullen middels een schoonmaakactie de gedenkplaat de uitstraling teruggeven die hij verdient.'