Gezocht: kleding en koffers voor ex-alcoholverslaafden in Ghana

Stichting Operation Clear Mind van de Haagse Ineke Bosman helpt mensen van hun verslaving. (Foto: Stichtng Operation Clear Mind)

DEN HAAG - Voor een bijzonder project van de Haagse Ineke Bosman in Ghana zoekt SuperDebby kleding en koffers. Zij heeft de stichting Operation Clear Mind opgericht in Ghana. De verslaafden kicken bij de stichting af en lkrijgen hulp bij de opbouw van een toekomst.

De voormalig tropenarts uit Den Haag zoekt de kleding voor het winkeltje van de stichting dat de ex-verslaafden runnen. Ze probeert elke maand een container te sturen.



'Met de kledingverkoop halen we geld op dat we gebruiken voor een toekomst van die verslaafde. Zo kochten we voor iemand die bij ons was afgekickt een tuktuk zodart hij als taxichauffeur kon werken. Of een naaimachine. Iets waar iemand een eigen toekomst mee kan opbouwen', zegt Ineke.



Dus heb je kleding over en draag je deze stichting een warm hart toe, lever je kleding in bij SuperDebby bij Omroep West. Laan van 's Gravemade 2 in Den Haag. Wij zorgen dat de kleding bij Ineke terecht komt.



Door: Redactie SuperDebby Correctie melden