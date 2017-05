Buurman overvallen flat Delft: 'Kinderen van 1 werden in de douche gezet'

DEN HAAG - 'Ze hebben alles overhoop gehaald.' Dat zegt de buurman van een vrouw aan de Debussystraat in Delft. Zij werd donderdagochtend overvallen in haar woning door twee mannen.

'Ik was in de kamer en ik hoorde opeens gebons,' vertelt de buurman. 'De buurvrouw stond met de kinderen voor de deur en zei dat ze was overvallen.'Aan haar buurman vertelde het slachtoffer wat er was gebeurd : 'Er werd gebeld, ze deed de deur open en ze werd naar binnen gedrukt. Kinderen van 1 werden in de douche gestopt en zij moest haar mond houden en mocht geen politie bellen. Ze hebben alles overhoop gehaald,' zegt hij.De daders namen onder meer sieraden mee. De politie doet onderzoek. 'We hopen dat mensen in de omgeving de overvallers hebben gezien,' zegt een woordvoerder. Er is niemand gewond geraakt.