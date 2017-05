Inwoners Rijswijk hebben tot september last van extra uitval straatverlichting

RIJSWIJK - De inwoners van Rijswijk kunnen tot en met september last hebben van extra uitval van de straatverlichting. Dat vertelt de gemeente aan Omroep West.

Rijswijk is al maanden bezig om schakelkasten te vervangen. Dat doet de gemeente om in de toekomst storingen eerder aan te kunnen pakken. Nu moet een monteur van Stedin storingen verhelpen. Met de komst van de nieuwe kasten kan de gemeente eigen monteurs inhuren die sneller ter plaatse kunnen zijn. In september moeten alle schakelkasten zijn aangesloten op het netwerk.Het plaatsen van de schakelkasten liep niet altijd vlekkeloos. Dat merkte Aadje van IJzerloo ook. De inwoonster van Rijswijk heeft al een paar keer een melding gedaan van de uitval van de straatverlichting. 'Het geeft toch een onveilig gevoel.'Ook PvdA-raadslid Erik van der Veer viel het op dat de straatverlichting vaak uitviel. Hij meldde tijdens zijn buurtpreventieloop de lantaarnpalen die het niet deden. Ook stelde hij vragen aan het college. Van der Veer ziet verbetering. 'In het begin waren ze in vijf wijken tegelijk de kasten aan het vervangen, maar dat doen ze nu niet meer. Ze doen het nu in gedeeltes van wijken, kleinschaliger dus.'Van der Veer ziet ook progressie in de informatievoorziening. 'Mensen kregen eerst geen reactie op hun meldingen. Na mijn vragen heeft de wethouder beloofd beter te communiceren.' De gemeente bevestigt de betere communicatie. 'De mensen die wonen in de wijken waar we de schakelkasten vervangen krijgen een brief, waarin staat dat de kans bestaat dat er lantaarnpalen uitvallen.'Zowel de gemeente als Van der Veer stellen dat de uitval van de straatverlichting sneller wordt aangepakt dan een paar maanden geleden. Een appart team gaat aan de slag met de storingen. Ook benadrukken beide dat de uitval niet alleen komt door het vervangen van de kasten. 'Storingen kunnen altijd voorkomen. Zo hadden we laatst nog een brand of was ergens een wietplantage,' aldus Van der Veer, die tijdens zijn buurtpreventie blijft letten op lantaarnpalen die het niet doen.