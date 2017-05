Prijs voor Haagse actrice die film schrijft en regisseert

Actrice Joosje Duk. | Foto: Jesse Dittmar

DEN HAAG - Actrice Joosje Duk heeft met de film Night de prijs gewonnen voor de beste cast en het beste scenario op het Trinity Film Festival in Connecticut. De 22-jarige Haagse heeft de film zelf geschreven en geregisseerd

Night gaat over micro-agressies. Wanneer Sue's nichtje uit Suriname haar komt opzoeken in New York, hoopt Sue dat ze de twee verschillende kanten van haar leven kan verbinden tijdens een avondje stappen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.



Joosje Duk maakte in 2015 haar regiedebuut met Heavy Feathers, waarin ze ook de hoofdrol vertolkte. Als actrice was ze recentelijk te zien in de KPN-serie B.A.B.S. en speelde ze in Publieke Werken en Snuf de Hond.