Brand in snackbar in centrum van Leiden onder controle

LEIDEN - In en boven de snackbar Citysnack aan de Breestraat in Leiden heeft donderdag een brand gewoed die gepaard ging met zware rookontwikkeling. Inmiddels is de brand onder controle en er zijn geen gewonden gevallen. De Breestraat en de Langebrug zijn voorlopig gesloten voor al het verkeer, meldt de brandweer Hollands Midden op Twitter.

De brandweer kwam met meerdere wagens ter plaatse. Het vuur zat met name in het plafond en de spouwmuren, wat bestrijding bemoeilijkte. Met behulp van een zogenoemde Cobra Coldcutter wilde de brandweer de muren doorbreken. Dit was uiteindelijk niet nodig.De brand werd van twee kanten, de voorkant van het pand aan de Breestraat en de achterkant aan de Langebrug, bestreden. Er is veel schade aan de snackbar, maar niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is onbekend.Burgemeester Lenferink was even ter plekke komen kijken, maar was al snel weer terug naar het stadhuis even verderop aan de overkant van de straat. De Breestraat is een drukke busroute door het centrum van Leiden. Het busverkeer wordt omgeleid.De snackbar is vooral beroemd onder studenten, omdat hij tegenover de sociëteit van studentenvereniging Minerva zit.