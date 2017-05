PvdA wil meer ruimte voor seks in de buitenlucht

Vlietlanden in bloei (Foto: Tessa de Bruine)

DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland moet seks in de buitenlucht faciliteren. Dit vindt Anne Koning van de PvdA in Provinciale Staten van Zuid-Holland. De partij maakt zich zorgen om het aantal homo-ontmoetingsplekken (hop’s) in de provincie. Koning wil weten hoeveel plekken er nu zijn en hoe groot de behoefte is.





De PvdA zet de hop’s op de politieke agenda naar aanleiding van een discussie rondom recreatiegebied Ruyven langs de A13. Begin april heeft de provincie het gebied verkocht aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De daar aanwezige homo-ontmoetingsplek dreigde te moeten verdwijnen. Inmenging van de gemeenteraad heeft dit kunnen voorkomen.



Voor spannende seks én twijfelaars



De hop’s zijn volgens Koning voor twee type mannen: homo's die een spannende seksdate willen in de buitenlucht en heren die onzeker zijn over hun seksuele geaardheid. Op de vraag of het wel de taak van de provincie is dit te faciliteren antwoordt de PvdA'er: 'Als je dat niet faciliteert gaan de gevoelens niet weg. Zo werkt dat niet.'



Koning heeft wel het vermoeden dat het aantal mannen dat gebruik maakt van de homo-ontmoetingsplekken is afgenomen. Het internet zou voor velen een alternatief zijn.



Hetero-ontmoetingsplek



Plekken waar hetero's in het openbaar seks hebben zijn bij de PvdA niet bekend. Mocht hier behoefte aan zijn, dan zouden ook deze door de provincie gecreëerd moeten worden.



'Ik vind dat je ook daar naar moet kijken,' vindt Koning, 'maar ik heb nog nooit gehoord dat hetero’s dit willen.'



