Berijder scootmobiel na ongeluk naar ziekenhuis

De hulpdiensten helpen het slachtoffer (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Op de Ockenburghstraat in Den Haag is donderdag een ongeluk gebeurd met een auto en een scootmobiel. Op de parkeerplaats van het naastgelegen tuincentrum Ockenburgh is een traumahelikopter geland.





Het slachtoffer is na de aanrijding met spoed naar een ziekenhuis vervoerd. Het verkeer richting Kijkduin moet door het ongeluk tijdelijk omrijden, meldt Regio15.