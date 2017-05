Brandweer sloopt deel buitenmuur van gloednieuw wooncomplex

DEN HAAG - De brandweer sloopt een deel van de buitenmuur van het gloednieuwe gebouw Y-The Hague bij station Hollands Spoor. Donderdagmiddag kwam er rook uit een spouwmuur. De brandweer zoekt nu naar de oorzaak. Door het onderzoek rijden vijf tramlijnen van HTM via een andere route. Het gaat om de lijnen 1, 9, 11, 12 en 17.

In het complex komen studentenkamers en kleine appartementen voor jongeren. Het is nog in aanbouw, maar wordt ook al deels bewoond. Zo'n twintig bewoners zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een pand in de buurt. Brandweermensen maken gaten in de buitenmuur om de spouw te controleren.Volgens getuigen is er veel brandweer en politie op de been, maar is er niets te zien van rook of vlammen. Bouwvakkers lijken ook normaal verder te werken.Wanneer de trams weer hun normale route rijden is nog niet bekend. De actuele meldingen zijn te volgen via de website van HTM