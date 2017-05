Krikke: Gebruik van lachgas 'geen aanval op volksgezondheid' en dus niet verboden

DEN HAAG - Het gebruik van lachgas wordt in Den Haag niet verboden. Het inhaleren ervan 'doet zich op dit moment niet op een zodanige schaal voor dat er sprake is van ernstige overlast,' vindt burgemeester Pauline Krikke. Bovendien is het gebruik 'geen ernstige aanval op de volksgezondheid'.

Recent klaagden bewoners van verschillende wijken omdat ze lege slagroompatronen op straat aantroffen. Ook zijn er bij politieke partijen zorgen over de gezondheid van mensen die lachgas gebruiken. Vandaar dat de Groep de Mos in de gemeenteraad wilde weten of de gemeente bekend is met de klachten en of er gaat worden opgetreden.Dat eerste is het geval, aldus burgemeester Krikke. 'Behalve ervaren overlast in de openbare ruimte is het gebruik van lachgas ook schadelijk voor gebruikers. Naast de gewenste effecten (een beetje dronken, lacherig, prettig gevoel) rapporteren gebruikers ook bijwerkingen of ongewenste effecten zoals duizeligheid, hoofdpijn, verwardheid, misselijkheid, gevoelloosheid of tintelingen en flauwvallen. Deze klachten worden (deels) veroorzaakt door tijdelijk zuurstoftekort,' stelt zij.Maar volgens Krikke moeten de risico's ook weer niet worden overdreven. De verschijnselen treden niet altijd op, meldt zij. 'Ze zijn uiteraard niet gewenst, maar gebruik van lachgas kan niet als een ernstige aanval op de volksgezondheid worden beschouwd.' Toch vindt het college het gebruik ervan 'niet wenselijk', net als 'te veel alcohol drinken, gebruik van softdrugs en van peppillen'.Het verkopen van de patronen kan niet worden verboden, vanwege Europese regelgeving. De burgemeester is ook niet van plan het gebruik van lachgas een halt toe te roepen door de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen.De burgemeester: 'Het gebruik van lachgas in de openbare ruimte doet zich op dit moment niet op een zodanige schaal voor dat er sprake is van ernstige overlast. Gebruikers van lachgas vormen nauwelijks gevaar voor hun omgeving en het weggooien van lege patronen kan op dezelfde manier beboet worden als het weggooien van ander afval.'LEES OOK: Scholen bezorgd, lachgas nu ook bij Aldi te koop: 'Dit is geen goed idee'