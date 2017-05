Zwemkleding kan uit de kast: volgende week temperaturen tot 25 graden!

DEN HAAG - Haal die barbecue maar uit de schuur of de zwemkleren uit de kast! Als jij al buiten bent geweest heb je gezien dat het ontzettend lekker weer is. Dat wordt het dit weekend ook, maar daarna is het helemaal feest.





Volgens de weerman kan het begin volgende week heerlijk warm worden. 'Begin volgende week zal een hogedrukgebied boven Frankrijk het weer stabiliseren. Er komt dan meer zon en de temperatuur kan tot ruim boven de 20 graden oplopen!',



De zon is zaterdag en zondag aanwezig, maar er zullen ook buien vallen, zegt weerman Huub Mizee van Omroep West. 'We krijgen perioden met zon, maar er blijft kans op een regen of onweersbui,' zegt Mizee. 'Het wordt dan ongeveer 19 graden. Zondag zal er vanuit het zuidwesten een front passeren. Ook dan is er kans op een bui en wordt het circa 18 graden.'Volgens de weerman kan het begin volgende week heerlijk warm worden. 'Begin volgende week zal een hogedrukgebied boven Frankrijk het weer stabiliseren. Er komt dan meer zon en de temperatuur kan tot ruim boven de 20 graden oplopen!', zegt Mizee . Nog even geduld dus.

