N206 bij Noordwijk nog tot de avond dicht

NOORDWIJK - De N206 tussen Katwijk en Noordwijk blijft nog dicht tot acht uur donderdagavond. Verkeer tussen beide plaatsen moet tot die tijd omrijden. Eerder was er sprake van dat de weg rond twee uur weer open zou gaan.

De provinciale weg van Leiden naar Noordwijkwerhout werd donderdagochtend afgesloten nadat er brand was uitgebroken bij een recyclingbedrijf in Noordwijk. De rook waait al de hele dag laag over de weg heen.Het blussen van de brand duurt lang omdat het vuur woedt in een stapel versnipperd hout. De brandweer moet het hout uit elkaar trekken om het te kunnen blussen.