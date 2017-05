Man die vluchtauto in brand wilde steken blijft vastzitten

DEN HAAG - De man die eind april probeerde de vluchtauto in brand te steken na een dubbele moord in Zoetermeer blijft negentig dagen langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekend gemaakt.

De man zat de afgelopen twee weken in beperkingen, dat wil zeggen dat hij alleen contact mocht hebben met zijn advocaat. Woensdag werd de man voorgeleid. De rechtbank zag aanleiding om hem langer vast te houden. De verdachte werd 27 april aan het eind van de middag opgepakt in Rotterdam na een tip van een getuige. Die had gezien dat hij probeerde de auto, een Opel Corsa, in brand te steken.De auto was even daarvoor gecarjackt door de verdachten van de dubbele moord in Zoetermeer. Daarbij kwamen een vader en een zoon om het leven . Zij werden doodgeschoten in hun auto op de Edisonstraat in Zoetermeer.