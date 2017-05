Dinsdag 16 mei in Team West

Foto: Omroep West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 16 mei ziet u de volgende zaken:

- Duidelijke beelden van een man en een vrouw die telefoons stelen bij Mediamarkt in Rijswijk.

- Bij een eetcafé in De Lier wordt ingebroken. De daders draaien een bewakingscamera om, maar hebben kennelijk niet in de gaten dat er nog meer hangen.

- Beelden van twee mannen die sigaretten, postzegels en OV-chipkaarten stelen bij een supermarkt in Rijswijk.

- De eigenaar van een supermarkt in Den Haag is al meerdere keren bedreigd. Er is beeld van een man die hem in zijn winkel met de dood komt bedreigen.

- Tot slot beelden van een man die probeert om geld te pinnen met een pas die is gestolen uit een geparkeerde auto in Zoetermeer.



Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.



Door: Team West Correctie melden