Wethouder erkent: Betrokkenen slecht geïnformeerd over nieuwe parkeerregeling Haagse binnenstad

Een parkeerautomaat in Den Haag. (Archieffoto: Omroep West)

DEN HAAG - De communicatie rond de invoering van de nieuwe parkeerregeling in het centrum van Den Haag had beter gemoeten. Dat geeft wethouder Tom de Bruijn (D66) volmondig toe. Maar hij staat vierkant achter de maatregel om in een groot deel van het centrum maximaal twee uur parkeren toe te staan.

Sinds 1 mei geldt de twee-uursregeling in een deel van het centrum. Maar bewoners en ondernemers werden erdoor verrast. Ze kregen kort voor de invoering een brief en sommigen pas na de invoeringsdatum.



'Dat had niet zo gemoeten,' geeft wethouder De Bruijn donderdag toe tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. 'De communicatie is misgegaan en dat valt te betreuren.'



Lange periode



De Bruijn heeft wel een verklaring voor de miskleun. 'We hebben in 2011 een nieuwe parkeerregeling ingevoerd en die wilden we verder verbeteren,' legt hij uit. 'Voor die verbetering hebben we veel gesprekken gevoerd met betrokkenen en daar hebben we een evaluatie van gemaakt. Tussen deze evaluatie en de uitvoering ervan heeft een lange periode gezeten en dus kan ik mij voorstellen dat het bij sommigen is weggezakt.'



Theo Heere van Buurtschap Centrum 2005 betwist deze verklaring. 'Er is een groot verschil tussen een evaluatie en nieuw beleid,' vindt hij. 'Als je op nieuwe plannen het stempeltje 'evaluatie' zet, dan kan je alles stilletjes door de raad loodsen. Dat noem ik misleiding.'



Slecht uitpakken



Bovendien heeft Heere zijn twijfels bij de maatregel. 'Het kan slecht uitpakken voor ondernemers. Als mensen in een restaurant wat willen eten dan hebben ze niet genoeg aan twee uur parkeren. Bezoekers kunnen de stad gaan mijden.'



De Bruijn denkt daar anders over. Hij verwacht veel van de maatregel. 'We maken een onderscheid tussen langparkeerders en kortparkeerders,' zegt hij. 'Onze bedoeling is om langparkeerders van de parkeergarages gebruik gte laten maken zodat er minder zoekverkeer is. Bezoekers van buiten de stad wijken door de 2-uursregeling uit naar parkeergarages waardoor er minder auto's in de buitenruimte zullen parkeren.'



Twijfels VVD en Groep de Mos



De VVD en Groep de Mos betwijfelen of dit zo zal gaan werken. 'Er zijn bijvoorbeeld veel parkeerapp's waarmee je de parkeertijd automatisch kan verlengen,' zegt VVD-raadslid Monique van der Bijl. 'We zullen zien of het werkt.'



De Bruijn heeft toegezegd dat hij de maatregel zal evalueren. Over drie maanden verwacht hij die evaluatie klaar te hebben. Ook is de hele maand mei een overgangsmaand. Daarom zal er nog niet te streng opgetreden worden tegen mensen die zich niet aan de parkeerregel houden.