Gedreven Jeff (26) uit Rijswijk zoekt werk als koerier

Jeff van der Graaf uit Rijswijk is 26 jaar en zoekt werk als koerier.

DEN HAAG - Jeff van der Graaf uit Rijswijk is 26 jaar en zoekt werk. Hij schrijft ons dat hij een harde werker is en van werken houdt. Hij was het liefst gisteren aan een nieuwe baan begonnen. Hij wil zo graag werken dat hij alles aangrijpt. Ook de hulp van SuperDebby.

Jeff zoekt werk als koerier. Hij heeft talloze sollicitatiebrieven geschreven en heeft de nodige gesprekken, maar het gaat hem niet snel genoeg. Vandaar dat hij SuperDebby inschakelt.



Jeff beschikt over mbo werk- en denkniveau. Hij heeft een opleiding horeca-assistent (MBO1) en de opleiding leerling kok (MBO2) met goed gevolg afgerond. Hij heeft zijn rijbewijs in 2013 gehaald. Hij is nu al 4 jaar in het bezit van zijn rijbewijs.



Verder zegt Jeff: 'Ik vind het heel leuk om met mensen samen te werken en ik ben ook erg klantvriendelijk. Ook beschik ik over technisch inzicht en ik zou graag meer hierover willen leren. Ik heb gewerkt als bezorger bij DHL (met mijn eigen auto) en als bezorger bij de Albert-Heijn Online (met een bus). Hier heb ik ervaring opgedaan in het bezorgen van goederen en het op tijd leveren van spullen aan klanten. Ik heb het hier erg naar mijn zin gehad, autorijden is iets wat ik als liefste doe namelijk.'



Heb jij een baan voor Jeff? Of heb je tips? Laat het ons weten! Mail naar superdebby@omroepwest.nl



Door: Redactie SuperDebby Correctie melden