Vliegenplaag: ‘Ik vind het een vies beest, het landt overal op’

Foto: Omroep West

VOORSCHOTEN - Op het Kerkplein in Voorschoten kampen ze sinds vorige week met een vliegenplaag. Niets nieuws, want elk voorjaar zijn ze er weer. Maar dit jaar zijn het er wel heel veel. Honderden vliegen zorgen voor overlast.

Ondanks het mooie weer nemen ze bij lunchroom Nayolie niet eens de moeite om het terras op te zetten. Want juist als de zon schijnt gaan ze overal zitten. Eigenaar Kelvin Lin: ‘Niemand gaat hier met het mooie weer tussen de vliegen zitten. Dus ja, natuurlijk baal ik enorm.’



Aan de hygiëne ligt het niet. Dat beaamt ook de modezaak er naast. Maar waar de vliegen dan wel vandaan komen blijft volgens medewerkster Joyce Ouwehand onduidelijk: ‘Het verdelgingsbedrijf wist ook niet waar het vandaan kwam. Uit de toren misschien, of de begraafplaats. Geen idee waar het vandaan komt.’



Vliegenplaag bestrijden





Maar het blijft volgens collega Hannie Milane een vies idee: ‘Het landt overal op. Op ontlasting, afval, noem maar op. Ik vind het een vies beest.’



Ook de gemeente Voorschoten staat voor een raadsel. Die heeft volgens kaasboer Frans van Haasteren in het verleden tevergeefs pogingen ondernomen om de jaarlijkse vliegenplaag te bestrijden. Zonder succes. Er is een schrale troost; het probleem lost zich binnen een paar weken weer vanzelf op.