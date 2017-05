Celstraf en tbs geëist tegen vrouw die arts neerstak

De plaats van de steekpartij (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Tegen een 37-jarige vrouw die in augustus vorig jaar een arts neerstak in een consultatiebureau in Zoetermeer is vier jaar cel en tbs geëist. Dat heeft het Openbaar Ministerie donderdag bekend gemaakt. De vrouw zou in een consultatiebureau aan de Uiterwaard onder meer op het hoofd van een arts hebben ingestoken.





De verdachte zou



Autisme



Volgens het OM is de verdachte er van overtuigd dat de autismeproblematiek van haar kind de schuld is van de arts. Voor de verdachte is dat een 'rechtvaardiging' voor haar handelen, aldus het OM.



Op 24 mei doet de rechter uitspraak in de zaak.



LEES OOK: Slachtoffer van steekpartij in Zoetermeers consultatiebureau blijkt arts

Het slachtoffer wordt volgens het OM door littekens in haar gezicht nog dagelijks aan de steekpartij herinnerd. De verdachte wordt nu bedreiging en poging tot moord ten laste gelegd.De verdachte zou op de bewuste dag met een stiletto van huis zijn gegaan en wist bij het consultatiebureau de beveiliging te omzeilen, door met iemand anders mee naar binnen te lopen. Vervolgens rende ze meteen op de arts af en begon op haar in te steken. Collega's van de arts wisten de verdachte uiteindelijk te stoppen.Volgens het OM is de verdachte er van overtuigd dat de autismeproblematiek van haar kind de schuld is van de arts. Voor de verdachte is dat een 'rechtvaardiging' voor haar handelen, aldus het OM.Op 24 mei doet de rechter uitspraak in de zaak.