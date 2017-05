Bouwvakker gewond na val door dak in Noordwijk

Foto: AS Media

NOORDWIJK - Een bouwvakker is donderdagmiddag in Noordwijk gewond geraakt nadat hij vermoedelijk door het dak van een gebouw is gevallen. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op een bouwterrein aan de Losplaatsweg. Omdat de man van de derde op de tweede verdieping terechtkwam, gaat de brandweer er vanuit dat het slachtoffer een val van drie meter heeft gemaakt.



Omdat er geen lift in het gebouw aanwezig was, heeft de brandweer de bouwvakker met behulp van een ladderwagen naar beneden gehaald. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk.