Bertens niet naar laatste vier in Madrid

Kiki Bertens in actie in Madrid (foto: ANP)

DEN HAAG - Kiki Bertens heeft de halve finale van het masterstoernooi in Madrid niet gehaald. De Letse Anastasija Sevastova was met 6-3, 6-3 te sterk voor de Wateringse tennisster.

Bertens had het lastig tegen Sevastova en worstelde zich door de games heen. Haar trainer Raemon Sluiter kwam meermaals de baan op om in te praten op de nummer 19 van de wereld, die zichtbaar ontevreden was over haar spel.Maar de opbeurende woorden van Sluiter mochten niet baten. Bertens gaat nu op weg naar Rome, waar het volgende masterstoernooi op het programma staat.