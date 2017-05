Den Haag: spelen op velden met rubberkorrels is veilig

DEN HAAG - De drie sportvelden in Den Haag die nog zijn bestrooid met rubberkorrels kunnen gewoon worden bespeeld. Ze worden ook niet gesloten. Hiervoor is geen 'noodzaak', aldus wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) in antwoorden op vragen uit de gemeenteraad.

Het gebruik van de korrels op sportvelden leidde de afgelopen maanden tot veel onrust in Nederland . In een uitzending van het televisieprogramma Zembla legden deskundigen een verband tussen rubbergranulaat, dat op kunstgrasvelden ligt, en kanker. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) oordeelde later dat sporten op velden die ermee zijn bestrooid toch niet gevaarlijk is, omdat de stoffen die in de korrels zitten slechts in zeer lage hoeveelheden vrijkomen.Daarna bleek uit nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam dat er toch wel gezondheidseffecten zouden kunnen zijn. De onderzoekers deden proefjes met zebravisjes en embryo’s van zebravissen, die werden blootgesteld aan water waarin de korrels hebben gelegen. Tijdens de proefjes gingen de embryo’s dood en de visjes vertoonden gedragsverandering.Het RIVM keek ook weer naar deze studie en trekt die in twijfel. Bijvoorbeeld omdat zebravissen, in tegenstelling tot de mens, gevoelig zijn voor bijvoorbeeld zink, dat veel in de korrels voorkomt.Baldewsingh voegt daar in antwoorden op de vragen van D66 , de Haagse Stadspartij en GroenLinks aan toe dat ook de GGD Haaglanden aangeeft dat er op dit moment 'geen valide uitspraak' kan worden gedaan over het onderzoek van de VU en bij de conclusie blijft dat 'sporten op kunstgrasvelden veilig en verantwoord' is.Daarom ziet het Haags gemeentebestuur geen reden om het spelen op de velden te ontraden. Het gaat daarbij om velden die liggen in het Kyocera-stadion, bij Ockenburgh en bij HBS Craeyenhout.