Golden Earring-gitarist George Kooyman krijgt gitaar met Haagse ooievaar van nieuw merk

DEN HAAG - Gitarist George Kooymans van de Haagse Golden Earring heeft een unieke gitaar met een Haags kenmerk gekregen. Het instrument is ingelegd met de Haagse ooievaars van parelmoer. Kooymans heeft de akoestische gitaar overhandigd gekregen van het nieuwe Nederlands-Indonesische gitaarmerk Homestead op de Indonesische ambassade in Den Haag.

Kooymans is niet de enige die verwend wordt. Ook Henny Vrienten van Doe Maar en Boudewijn de Groot ontvingen een speciale gitaar, maar deze gitaarhalzen zijn ingelegd met andere dieren: uilen voor Vrienten omdat dat zijn lievelingsdier is, en eenden uit Heemstede voor De Groot, omdat hij daar woont.Bedenker van het nieuwe Nederlands-Indonesische gitaarmerk Homestead, Robin van der Poll, is trots dat de Haagse gitarist George Kooymans zijn gitaar in ontvangst neemt. 'Hij is de beste Nederlandse ambassadeur voor een gitarenmerk denk ik,' zegt Van der Poll.Kooijmans vindt het een goed gelukte gitaar. 'Het is toch altijd even afwachten, maar hij valt erg mee,' lacht Kooymans. 'Je kan zien dat hij met veel zorg is gemaakt en de klank is goed.'