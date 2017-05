Pillenslikkende glazenwasser verklikt door zijn vrouw

DEN HAAG - Remon zit er relaxed bij op het verdachtenbankje. De 36-jarige glazenwasser uit Den Haag moet voor de politierechter verschijnen omdat hij 16 xtc-pillen in zijn werkbus had liggen. Zijn vrouw vond de pillen en belde de politie.

'Eens in het jaar ga ik naar een feestje en dan gebruik ik wat. Drie of vier pilletjes, maar als je er in een keer veel haalt, zijn ze goedkoper,' legt Remon rustig aan de rechter uit. 'Ik deal niet, ik heb werk zat.' Maar 16 pillen is meer dan de toegestane hoeveelheid die je in bezit mag hebben, en dus zit Remon vandaag in de rechtbank.De zaak lijkt op het eerste gezicht te gaan om onschuldig drugsgebruik. Maar Remon gebruikte in het verleden cocaïne. 'Ik ben verslaafd geweest. Door een afkickprogramma bij een afkickkliniek was ik jarenlang van de coke af, maar kort geleden ben ik toch weer begonnen.' Zijn vrouw vermoedt dat hij weer cocaïne gebruikt en doorzoekt zijn glazenwassersbus. Ze vindt de pillen en een zakje wit poeder. Dat blijkt geen coke, maar versnijdingsmiddel. 'Ik haal pure cocaïne, maar versnijd het zelf. Dan komt het wat minder heftig binnen.'De vrouw van Remon belt de politie. De rechter is benieuwd hoe het tussen hen gaat. 'We hebben goed gepraat. Een maatschappelijk werkster heeft ons aangeraden om er maar eens een weekendje tussenuit te gaan met z'n tweeën.'De officier van justitie is onverbiddelijk voor Remon. Ze eist 14 dagen cel, waarvan 10 dagen voorwaardelijk. 'Daar schrik ik van', zegt de Haagse glazenwasser, die er plotseling wat minder relaxt bij zit. De rechter oppert of een nieuwe behandeling bij de afkickkliniek wat zou zijn. Remon reageert: 'Ik kom er nog steeds regelmatig, om de ramen te zemen.'De politierechter geeft Remon nog een kans: Drie weken cel, maar geheel voorwaardelijk. U bent nu een gewaarschuwd man.' Remon is zichtbaar opgelucht: 'Dank u wel, denk ik.' De rechter sluit het dossier en zegt: 'Dat denk ik ook.'