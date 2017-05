Zes mannen voor de rechter voor stelen van 36 vogels

DEN HAAG - Zes mannen moeten volgende week voor de rechter verschijnen, omdat ze in 2014 36 vogels zouden hebben gestolen uit Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn. Het ging onder andere om toekans, neushoornvogels, kaketoes, koningsglansspreeuwen en een zeldzame reuzentoerako.

De vogels werden gestolen in de nacht van 15 op 16 september 2014. De helft van de dieren werd een maand later in zwaar verwaarloosde toestand in een schuur in Den Bosch teruggevonden . Eén van de vogels was overleden De zes Brabanders zouden ook bijna 50 vogels hebben gestolen uit hokken aan de Hofzichtlaan in De Lier. Een deel van die vogels werd in huizen en Den Bosch en Drunen teruggevonden. Ook zouden de dieven hebben toegeslagen in Udenhout en Veldhoven.Volgens het Openbaar Ministerie werden de gestolen vogels in te kleine kooien gehouden , ze kregen alleen fruitcocktail uit blik en de kooien werden niet schoongemaakt. Een deel van de vogels werd verkocht.Voor de behandeling van de rechtszaak zijn drie dagen uitgetrokken.