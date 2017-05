Tramlijn van Westland naar Den Haag: wel animo, maar weinig kans

WESTLAND - Er is animo voor een tramlijn tussen het Westland en Den Haag. Ruim 800 mensen ondertekenden woensdag een petitie. Het idee voor zo'n tramverbinding is niet nieuw. In 1883 vervoerden trams al personen en goederen door het Westland. In 1968 kwam daar een eind aan.

Wethouder Bram Meijer van het Westland is sceptisch over de plannen voor een nieuwe tramlijn. Volgens hem zijn ze niet haalbaar. Ook Piet van der Valk, die meerdere artikelen hierover heeft geschreven, ziet het niet gebeuren om financiële redenen. 'Je moet een klein beetje wegenbelasting betalen om gebruik te mogen maken van de weg. Als je met een tram wil gaan rijden moet je de hele infrastructuur aanleggen en de grond aankopen. Dat is niet te betalen.'Op verschillende plaatsen in het Westland word je nog herinnerd aan de Westlandse Stroomtramweg Maatschappij. In Naaldwijk staat een huis dat vroeger een station was. In haar jeugd woonde Els Spaargaren daar, omdat haar vader stationschef was. Ook zij gelooft niet in een terugkeer van de tram. 'In de loop der jaren zijn de tracé's, waar de rails lagen, weer bebouwd. Dat is nu niet meer haalbaar', denkt Spaargaren.