Onenigheid in Haagse coalitie over parkeerplaatsterrassen

DEN HAAG - De Haagse coalitie steggelt over de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsterrassen in de stad. Het gaat om tijdelijke terrassen op parkeerplaatsen die horecagelegenheden alleen in de zomer gebruiken. Collegepartijen D66 en de Haagse Stadspartij zijn vurig voorstander van deze terrassen, maar wethouder Boudewijn Revis (VVD) wil niet meer terrassen toelaten omdat er volgens hem onvoldoende behoefte aan is.

Afgelopen zomer is een proef gehouden met parkeerplaatsterrassen in een aantal straten in de stad. Het gaat om de Tramstraat, het Heeswijkplein, de Weimarstraat, de Koningsstraat, de Gedempte Gracht en de Gedempte Burgwal. Slechts drie ondernemers in de Weimarstraat hebben tijdens deze proef een parkeerplaatsterras gerealiseerd.Uit een enquête die na afloop is gehouden blijkt dat alleen in de Weimarstraat bewoners en ondernemers overwegend positief zijn. 'In de overige straten waren zowel bewoners als ondernemers tegen parkeerplaatsterrassen', schreef Revis half april al aan de gemeenteraad. Reden voor Revis om geen uitbreiding te willen.Maar collegepartij D66 houdt vast aan een verruiming. 'Het onderzoek is verkeerd uitgevoerd', zei D66-raadslid Daniël Scheper donderdag tijdens een commissievergadering. 'De proef is gehouden in de verkeerde straten en de respons op de enquête was 15 procent. Dat is niet veel en dan kan je niet de conclusie trekken dat een meerderheid tegen is.' Volgens D66 bevorderen parkeerplaatsterrassen de leefbaarheid voor bewoners omdat het zorgt voor meer levendigheid.Ook coalitiegenoot de Haagse Stadspartij (HSP) en oppositiepartij GroenLinks zijn voorstander van meer parkeerplaatsterrassen. 'Straten zijn voor mensen en niet alleen voor auto's', zei GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns.Volgens oppositiepartij Groep de Mos willen veel ondernemers en bewoners dat er meer parkeerplaatsterrassen komen. 'Wij horen van veel ondernemers dat zij dit graag zouden willen', zei Rachid Guernaoui van Groep de Mos. 'De VVD wil gewoon niet dat er meer bijkomen.'Dat ontkende VVD-raadslid Monique van der Bijl tijdens het debat. 'Maar wij vinden de leefbaarheid in de wijk heel belangrijk. Ook moeten de terrassen op veilige plekken komen.' De ChristenUnie/SGP verwijt de voorstanders door een roze bril te kijken. 'Het wordt tijd dat de roze bril vervangen wordt door een echte bril met goed zich op de leefbaarheid van de wijk', zei ChristenUnie/SGP-fractievoorzitter Pieter Grinwis.CDA-raadslid Michel Rogier wil niet zomaar parkeerplaatsterrassen toestaan. 'Parkeerplaatsterrassen kunnen levendigheid in de wijk brengen maar het gaat ook ten koste van parkeerplaatsen, ruimte op de stoepen en geluidsoverlast in de wijk. Wij willen daarom voordat er een vergunning verleend wordt, eerst een draagvlakmeting uitvoeren in de wijk.'Wethouder Revis lijkt niet te vermurwen. 'Er worden in dit debat stellingen geponeerd alsof ondernemers er wel bij varen. Maar feit is dat dit voor sommige wel en anderen niet geldt. Een slagerij bijvoorbeeld wil niet dat de bereikbaarheid voor hun klanten verslechterd doordat parkeerplaatsen worden ingenomen. Als gemeentebestuur moeten wij alle belangen afwegen.'Volgende week wil D66 tijdens de raadsvergadering een motie indienen om het college te dwingen het aantal parkeerplaatsenterrassen toch uit te breiden.