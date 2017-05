Bekende Leidenaar Aad van der Luit overleden

LEIDEN - De bekende Leidenaar Aad van der Luit is donderdagmiddag op 71-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie aan mediapartner Unity.

Het D66-raadslid belandde maandagmorgen in het ziekenhuis nadat hij een hartaanval kreeg . Hij werd daarna in een kunstmatige coma gehouden. Via sociale media kwamen honderden, zo niet duizenden, steunbetuigingen binnen voor een spoedig herstel van het raadslid. Het mocht helaas niet baten. Zijn familie was bij hem in het ziekenhuis, aldus Unity.Van der Luit was bekend in Leiden. Niet alleen in de Leidse politiek als raadslid en woordvoerder van sport, maar ook vanwege zijn dagelijkse bezoek aanen zijn columns.In 2005 nam Van der Luit afscheid van het Leidse Sportbedrijf. Hij was daar directeur en kreeg bij zijn afscheid de erepenning van de gemeente Leiden uitgereikt. Ook was hij betrokken bij de organisatie van een groot aantal evenementen in Leiden zoals de start van de Tour de France in Leiden in 1978, de jaarlijkse Leidse Lakenfeesten met de Peurbakkentocht en jaarlijkse wandeltochten in en rond Leiden.