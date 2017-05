Vandalen gaybrapad donderdag voor de rechter

LEIDEN - De vijf studenten die vervolgd worden voor het overschilderen van een regenboogzebrapad in Leiden staan donderdag voor de rechter. Ze worden vervolgd voor vernieling en discriminatie.

De actie van het vijftal werd gefilmd door een omstander. Op de beelden is te zien dat een van de jongens zijn shirt uit trekt en de Hitlergroet brengt, op zijn borst was een hakenkruis getekend. De vijf zijn allen lid van de Leidse studentenvereniging Quintus. De 'stunt' was onderdeel van het introductieprogramma Het overschilderen van het zogenoemde gaybrapad op de Nieuwe Beestenmarkt met rode verf zorgde voor veel afkeurende reacties. De gemeente Leiden sprak van een 'ontzettend misselijke grap' en deed aangifte van vernieling . Ook de universiteit Leiden veroordeelde de actie, net als studentenvereniging Quintus.