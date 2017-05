ZZ Leiden strandt in halve finale om landskampioenschap

ZZ Leiden-coach Paul Vervaeck vraagt zich af wat er gebeurt (foto: Orange Pictures)

LEIDEN - De basketballers van ZZ Leiden zijn er niet in geslaagd de finale om het landskampioenschap bereiken. In de zevende en allesbeslissende wedstrijd in de halve finale was Landstede donderdagavond met 83-56 te sterk voor Leiden.









Ook in de laatste twee perioden konden de Leidenaren geen vuist maken, waarna Landstede het duel uiteindelijk vakkundig uitspeelde. In de finaleserie om het landskampioenschap neemt Landstede het op tegen regerend kampioen Donar uit Groningen.





Door: Sportredactie Correctie melden