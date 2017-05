Nieuwe ov-plannen van Metropoolregio zijn 'goed waardeloos'

DEN HAAG - Vanuit de Haagse gemeenteraad komt nog steeds felle kritiek op de nieuwe vervoerplannen van de Metropoolregio. CDA-raadslid Michel Rogier noemt de voorstellen 'goed waardeloos'. Uit de herziene plannen zou onder meer blijken dat er definitief geen extra trams van lijn 6 naar de Haagse Markt gaan rijden.

In januari van dit jaar was er veel kritiek op de eerste versie van de nieuwe vervoerplannen. Zo zouden er minder buslijnen komen, werden de afstanden tot haltes groter en gingen er ook minder bussen rijden.De plannen zijn tussen december en februari door de Metropoolregio aan 23 gemeenten binnen de regio voorgelegd. Volgens de Metropoolregio zijn alle reacties van gemeenten, waaronder Den Haag, meegenomen in de definitieve versie die donderdag is gepresenteerd.Maar plannen voor onder meer extra trams naar de Haagse Markt zijn geschrapt. Raadslid Rogier is nog zeer ontstemd. 'Ik vind dit heel erg jammer. Zo hebben we dit van te voren niet besproken', zegt hij. 'Deze plannen zijn vastgesteld, zonder medeweten van de Haagse gemeenteraad. Ik heb dan ook het college om opheldering gevraagd.'