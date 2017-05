VVD heeft 'grote twijfels' bij appartementen statushouders

DEN HAAG - De VVD in Den Haag heeft grote twijfels bij de bouw van appartementen voor statushouders aan de Narcislaan. Om de appartementen is al lange tijd veel te doen, maar vorige maand keurde de welstandscommissie van de gemeente het ontwerp voor de appartementen af. De partij heeft nu schriftelijke vragen gesteld door dit 'nieuwe hoofdstuk'.

In de oorspronkelijke plannen voor het huisvesten van status houders aan de Narcislaan in de Haagse wijk Bohemen en Meer en Bos zou plek zijn voor 100 statushouders. Later werden deze plannen aangepast en was er plek voor 60 statushouders.Nadat de gemeente de plannen bekend maakte werden zes bewonersavonden gehouden . Uiteindelijk werd door de gemeente gekozen voor een appartementencomplex met vier lagen, waar buurtbewoners tegen waren, maar dat ontwerp is nu dus afgekeurd.'Het negatieve advies van de welstandscommissie kan zomaar voor vertraging van het bouwproject zorgen. Heeft het dan nog wel zin om te bouwen?', vraagt VVD-raadslid Chris van der Helm zich af. 'Wordt het geen tijd om het project te heroverwegen, ook gezien de eerdere problemen in het proces en de weerstand van de omwonenden?'