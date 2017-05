Ontmoet Alfred; de huisreiger van Dierenambulance Gouda

GOUDA - Dierenambulance Gouda heeft onbedoeld een vast huisdier gekregen. Het is een reiger en hij heet Alfred. De vogel is de opvang gaan zien als zijn thuis.

Alfred kwam vijf jaar geleden als baby bij de opvang terecht. Medewerkers gaven het beest zorg en toen hij groot genoeg was, lieten ze hem weer vrij in de natuur. Waarschijnlijk beviel de tijd die Alfred bij de opvang had erg goed, want binnen een paar dagen was hij alweer terug. Een poging om hem weer uit te zetten mocht niet baten; hij wist de plek weer in een mum van tijd terug te vinden.



Sindsdien loopt Alfred dagelijks rond op het terrein van de Dierenambulance. Af en toe vliegt hij nog een rondje, maar blijft volgens de medewerkers nooit lang weg van zijn 'wellnesscentrum'.