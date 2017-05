Onderzoek naar oorzaken financiële problemen Voorschoten

VOORSCHOTEN - Er komt een onderzoek naar de oorzaken van de financiële problemen bij de gemeente Voorschoten. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond besloten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Rekenkamercommissie en zal teruggaan tot 15 jaar geleden.

Als de oorzaken van de financiële wanorde bij de gemeente bekend zijn, kunnen daaruit lessen voor de toekomst worden geleerd, zo is de gedachte. De Rekenkamercommissie is onafhankelijk en werkt in opdracht van de gemeenten Voorschoten, Wassenaar, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.Het onderzoek kost de gemeente 26.500 euro (exclusief btw). Omdat Voorschoten onder toezicht van de provincie staat, moet de gemeente voor grote uitgaven altijd toestemming vragen.Voorschoten wilde de bijdrage voor het onderzoek uit de reserves halen, maar dat mocht niet van de provincie. Pas donderdag werd er door de gemeente geld voor het onderzoek gevonden. De bijdrage is onder meer afkomstig uit het budget voor de ondersteuning van de gemeenteraad.Op dit moment kampt Voorschoten met een tekort van 3 miljoen euro. Er is nog geen financieel herstelplan, waardoor de gemeente geen begroting kan vaststellen. Zolang er geen financieel herstelplan is, blijft Voorschoten onder toezicht van de provincie staan en zal de gemeente toestemming moeten blijven vragen voor grote uitgaven.