'Week van het Nederlandse Bier' geopend in Den Haag

DEN HAAG - In de Grote Kerk in Den Haag heeft burgemeester Pauline Krikke donderdagmiddag de zesde editie van het Nederlandse bier geopend. Zij sloeg, voor het oog van veel bezoekers, met een hamer traditiegetrouw het eerste vat bier aan.

Het bier in het vat was van het Haagse merk, dat tijdens de opening werd verkozen tot beste bier van Nederland 2017. Pascel Langboek van Kompaan was verguld met de uitverkiezing: 'Dit is een enorm compliment voor ons harde werk en echt een motivatie om door te gaan.'Bij het bierfestival zijn tientallen biermerken en soorten te verkrijgen. Bierbrouwers komen van heinde en ver om hun producten aan de man te brengen. De ondernemers komen bijvoorbeeld uit Friesland en Utrecht, maar ook uit Scheveningen.Het openen van het festival was voor de burgmeester de eerste keer: 'Ik vond het heel bijzonder om te doen en het is erg leuk dat we zo'n manifestiatie in Den Haag hebben.Het bierproeffestival vindt nog tot en met zaterdag plaatst in de Grote Kerk. Ook daarna blijft het bier rijkelijk vloeien en kan men nog tot en met 21 mei terecht in onder anderen Den Haag, Gouda en Delft om de veelzijdigheid vanhet Nederlandse bier te ontdekken.