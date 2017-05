IKEA Delft bestaat 25 jaar: midden in de nacht shoppen en natuurlijk in de ballenbak!

De ballenbak in Ikea (Foto: Omroep West)

DELFT - IKEA Delft bestaat 25 jaar en dat viert de woongigant op 11 en 12 mei. De winkel is 25 uur achter elkaar open en het is feest! Bezoekers kunnen midden in de nacht meedoen aan een stoelendans of een wedstrijdje bed opmaken of kast in elkaar zetten. En de ballenbak is dit keer exclusief open voor volwassenen.

De actie begon donderdagavond om 20.00 uur en eindigt vrijdagavond om 21.00 uur. Verslaggever Arbel Eshet ging donderdagnacht een kijkje nemen: wie koopt er midden in de nacht meubulair? Nou, genoeg mensen!



Zo is een jongeman om 1.00 uur 's nachts op zoek naar sfeerverlichting, want hij heeft 'niks beters te doen en is klaar met leren'. Een andere bezoeker moet de volgende dag erg vroeg op, maar vindt deze kans te leuk om te laten liggen. Ze heeft serviesgoed en 'een aantal onnodige dingen' in haar winkelwagentje.



Ballenbak voor volwassenen



Een aantal studenten van de TU Delft greep donderdagnacht de kans om in de grote ballenbak te springen met beide handen aan. 'Ik ben er sinds mijn vierde niet meer in geweest, dus deze kans kon ik niet laten liggen!', zegt een ondergedompelde studente vanuit de ballenbak.