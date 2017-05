Van Barneveld sluit Premier League af met zwaar verlies

DEN HAAG - Darter Raymond van Barneveld heeft donderdag met een forse nederlaag afscheid genomen van de Premier League. De Schot Peter Wright stuurde de Hagenaar in het Schotse Aberdeen met liefst 7-1 naar huis.

Voor 'Barney' ging de wedstrijd tegen Wright om de eer, aangezien een plek bij de laatste vier en deelname aan de play-offs in Londen al niet meer mogelijk was.Van de zestien gespeelde wedstrijden in de Premier League won Van Barneveld er zes, acht wedstrijden gingen verloren en twee potten eindigden in gelijkspel. Zijn tegenstander van donderdagavond, Peter Wright, zette de wedstrijd tegen Van Barneveld om in zijn tiende winst in het toernooi.Eerder verloor 'Barney' op zijn verjaardag al van Micheal van Gerwen. De Brabantse titelverdediger heeft samen met Peter Wright met 10 gewonnen wedstrijden de meeste potten omgezet in winst in de Premier League van dit jaar.