Anouk gaat Nederlandstalig, nieuw album in de maak

DEN HAAG - Het nieuwe album van Anouk is helemaal Nederlandstalig. Dat vertelde de Haagse zangeres donderdagavond in De Wereld Draait Door.

De reacties op het Nederlandse nummer Dominique waren volgens Anouk goed. 'Ik dacht, ik ga het proberen. Ik ben nu een tijdje bezig om te schrijven en het lukt aardig, ik heb veel te veel', zei ze in het tv-programma . De zangeres stapt niet definitief over naar Nederlandse teksten. 'Het is gewoon voor een keer.'Anouk staat 24, 27 en 31 mei in de Amsterdamse Ziggo Dome.