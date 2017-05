Leiden treurt om Aad van der Luit: 'Ik zal je Leidse hart missen'

LEIDEN - Aad van der Luit is niet meer. De 'Leidse Godfather', zoals cabaretier Jochem Myjer hem noemt, overleed aan de gevolgen van een hartaanval. 'Aad, ik zal je positiviteit en Leidse hart missen', zegt Myjer op Facebook.

Altijd als de twee elkaar tegenkwamen, riep Van der Luit: 'Rust is onze redding, Myjer'. De Leidse grappenmaker gaat hem missen: 'Rust zacht, lieve vriend! Heel veel sterkte aan de familie.'Myjer is zeker niet de enige die het zwaar heeft met het overlijden van het 71-jarige D66-raadslid . 'Het terras van Vooraf en Toe zal nooit meer hetzelfde zijn', zegt bijvoorbeeld oud-wethouder Jan-Jaap de Haan.Zanger Wesley Klein laat zijn stem ook horen: 'Verschrikkelijk! Een man waar Leiden niet omheen kon, is helaas overleden. Alle nabestaanden heel veel sterkte met dit verlies.'Een lokale Leidse website maakte een video waarin Van der Luit wordt herdacht. Bekijk de video hier:Van der Luit was zelf erg actief op sociale media. Zijn laatste post was er één waarin hij de Leidenaar nog één keer aan het lachen bracht: