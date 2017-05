Mannen stelen babymelkpoeder in Zoeterwoude

ZOETERWOUDE - Drie mannen hebben donderdag babymelkpoeder gestolen uit de Jumbo in Zoeterwoude. Ze zijn opgepakt door de politie. In hun auto vonden agenten nog meer babyvoeding.

Volgens politie Leiden Zuid gedroegen twee mannen zich verdacht in de supermarkt. Op het moment dat één van hen afrekende, ging de ander ervandoor met een tas vol spullen. Een bedrijfsleider van de supermarkt zette de achtervolging in en belde de politie.Deze kon de twee mannen en een derde man even later aanhouden in de buurt van sportvereniging SJZ aan de Nieuwe Weg. In de auto vonden ze nog meer babymelkpoeder. De politie is daarom op zoek naar winkeliers die babyvoeding missen. Ook is ze op zoek naar een getuige die naar de winkel belde omdat hij de mannen bij SJZ had zien lopen.