Rijswijkse talenten gezocht!

RIJSWIJK - Rijswijk organiseert de Rijswijk Talent Awards waarbij ze op zoek gaan naar de beste act van Rijswijk. Zaterdag 20 mei zijn de voorrondes voor de talentenjacht. De aanmeldingen stromen binnen, maar van echte talenten heb je er nooit genoeg, dus schakelde ze de hulp in van SuperDebby.

Op zaterdag 2 september wordt de allereerste Rijswijk Talent Award uitgereikt aan het grootste talent op het gebied van podiumkunst. Dit kan zang, dans, cabaret, muziek of iets anders zijn wat je op een groot podium kan opvoeren. Iedereen vanaf 6 jaar is van harte welkom om zich aan te melden. Je moet wel een link met Rijswijk hebben. Dit houdt in dat je op dit moment in Rijswijk woont of dat je verbonden bent (geweest) aan een Rijswijkse culturele instelling.De winnaar gaat naar huis met fantastische prijzen: een award, een geldprijs van 500 euro te besteden aan talentontwikkeling en optredens op verschillende Rijswijkse podia zoals het Strandwalfestival en Rijswijks Pracht.Ben jij het nieuwe talent van Rijswijk? Meld je dan tot en met woensdag 17 mei aan via www.rijswijktalentaward.nl