Topdrukte op Bloemenveiling vanwege Moederdag

Foto: Omroep West

NAALDWIJK - De bloemenveilingen in Naaldwijk en Rijnsburg draaien vrijdag overuren vanwege Moederdag. Een woordvoerder van FloraHolland verwacht dat 'de stijgende lijn dit jaar kan worden doorgetrokken', mede door de aantrekkende economie.

Volgens een manager van de veiling is het momenteel 'alle hens aan dek'. Het bedrijf verwacht dat deze week zo'n 250 miljoen snijbloemen worden verkocht. De omzet ligt met 135 miljoen euro ruim anderhalf keer zo hoog als in een normale week. Erg origineel is de consument niet; het zijn toch vooral weer de rozen die het het beste doen. Daarvan worden er in de week voor Moederdag 80 miljoen gekocht.



De bloemen zijn overigens niet alleen bestemd voor moeders uit Nederland. Ook in België, China, Duitsland, Denemarken, Finland, Italië, Japan, Oostenrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland vieren ze zondag Moederdag.