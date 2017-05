Barney maakt rapnummer: 'Triple zo hard als toegestaan'

DEN HAAG - Raymond van Barneveld richt zijn pijlen tegenwoordig niet meer alleen op het dartbord. De Haagse darter heeft een rapnummer opgenomen met rapper Donnie, Donald Scloszkie.

'Wij hebben een liedje gemaakt inclusief een videoclip. Dit is unieker dan een babyfoto van Morgan Freeman', laat de Amsterdamse rapper in een filmpje op Facebook weten. Naast hem staat een blije Barney, alias 'Ray4'.Het nummer heet '180 linkerbaan'. 180 is de hoogste score bij darten. 'We gaan 180 linkerbaan, triple zo hard als toegestaan. We gaan 180 linkerbaan, zuig daar maar een puntje aan', rappen Donnie en Ray4 in het nummer dat sinds vrijdag op Spotify, iTunes en YouTube staat.Donnie is van kinds af aan al groot fan van Raymond van Barneveld, ook wel door Donnie bestempeld als Raya van Mattaveld. 'Eén van de grootste kampioenen die ons land ooit gekend heeft, met een absolute winnaarsmentaliteit en een eeuwige drang om de beste te zijn', schrijft de rapper op YouTube.