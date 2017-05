Belangrijke toegangsweg Leiden dit weekend dicht

Een auto rijdt tegen de balk op de Jan van Houtbrug | Foto: Toon van der Poel

LEIDEN - De Jan van Houtbrug in Leiden is dit weekend afgesloten voor verkeer dat de stad uit gaat. De stad inrijden kan wel. De brug is één van de belangrijkste toegangswegen van én naar het centrum van Leiden.





In veel omliggende straten is maar één rijbaan beschikbaar. Het verkeer wordt zaterdag en zondag omgeleid. De gemeente waarschuwt dat weggebruikers rekening moet houden met vertraging.In februari 2016 werd de Jan van Houtbrug tussen de Lammenschansweg en de Korevaarstraat per direct afgesloten vanwege instortingsgevaar . Bij een routine-inspectie bleek toen dat de brug niet meer aan de veiligheidsnorm voldeed. Leiden plaatste niet lang daarna een stalen noodbrug zodat er weer vrachtwagens en bussen overheen konden rijden.Inmiddels is het werk rond de vernieuwde brug en de wegen er omheen bijna klaar. De Jan van Houtbrug moet worden afgesloten voor het laatste werk: het aanbrengen van asfalt, belijning en het terugplaatsen van verkeerslichten en lantaarnpalen.De tijdelijke bruggen aan weerszijden van de Jan van Houtbrug blijven gewoon beschikbaar voor fietsers en voetgangers.