Grote brand bij recyclingbedijf Noordwijk niet aangestoken

Grote brand bij recyclingbedrijf | Foto: Sander Knura

NOORDWIJK - De grote brand die donderdag woedde bij recyclingbedrijf Van Leeuwen Katwijk in Noordwijk is niet aangestoken, dat meldt de politie vrijdag. De brand ontstond 's ochtends vroeg in een stapel papier en sloeg daarna over naar een berg afvalhout.





De politie Katwijk meldde donderdag al snel dat de brand vermoedelijk was aangestoken . Maar bij forensisch onderzoek is niks gevonden dat wijst op opzet. Wat de oorzaak wel is 'blijft een groot vraagteken', aldus de politie.De brandweer is donderdag tot half acht 's avonds bezig geweest met nablussen van de grote brand. Het kostte brandweermensen alleen al meer dan tien uur om de brandhaard te bereiken en het vuur onder controle te krijgen. Daarna kon pas begonnen worden met nablussen. Daarbij werden met een shovel steeds hapjes uit de brandende stapel genomen. Dat is een 'langdurig werk, want het gaat met kleine beetjes', vertelt een woordvoerder van de brandweer. De stapel werd daarbij constant nat gehouden door twee brandweermensen op ladderwagens.

