Voetbalclubs Kranenburg en Wateringse Veld GONA fuseren

Archieffoto

DEN HAAG - SV Wateringse Veld GONA en de opnieuw opgerichte voetbalvereniging Kranenburg uit Den Haag gaan fuseren. Het komende voetbalseizoen gaan de clubs samen verder als nieuwe vereniging. Dat doen ze op het sportcomplex aan de Guido de Moorstraat in Den Haag. Dat is de thuisbasis van SV Wateringse Veld GONA.

In een reactie laten de clubs weten dat de sterke punten van beide partijen elkaar kunnen aanvullen. Zo beschikt vv Kranenburg over veel kennis en ervaring op voetbaltechnisch gebied. Ook heeft de Haagse club een breed netwerk in de regio Haaglanden.



SV Wateringse Veld GONA heeft een hele mooie accommodatie. In maart kreeg de club nog een forse subsidie van het Oranje Fonds om van het gebouw een zogenoemd 'buurthuis van de toekomst' te maken. Dit houdt in dat kinderen uit de wijk bij de sport betrokken worden, bijvoorbeeld door middel van speciale trainingen en een nog op te richten Buurtvoetbalschool.



Nieuwe naam



Omdat Kranenburg niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel zal de naam van de nieuwe fusieclub voorlopig 'SV Wateringse Veld GONA' zijn. Later zal er waarschijnlijk een nieuwe naam verzonnen worden, waarin ook Kranenburg terugkomt.