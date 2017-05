TU Delft test glazen brug

Foto: TU Delft Foto: TU Delft

DELFT - Is een glazen brug net zo sterk als een exemplaar van beton of staal? Studenten van de TU Delft nemen maandag de proef op de som.

Op de campus van de TU Delft hebben ze een brug gebouwd die steunt op glazen pilaren. De topping is van gras. Verwacht wordt dat dit exemplaar al ruim 50 mensen kan dragen. Die gaan er dan maandag ook marcherend en dansend overheen.



Glas is onder de juiste druk ontzettend sterk, nog sterker dan beton. 'Een interessant experiment, want glas is een duurzaam materiaal. Het is oneindig recyclebaar en zand is een grondstof die niet op raakt', legt TU-professor en initiatiefnemer Rob Nijsse uit.



Thor



Nijsse liet zich inspireren door een scène uit de film Thor (2011), waarbij Thor en Loki met elkaar vechten op een enorme glazen brug. De brug sneuvelt uiteindelijk onder Thors hamer.



De brug die maandag getest wordt, is pas een eerste prototype. PhD-kandidaten Ate Snijder and Joris Smits ontwierpen bijzondere S-vormige glazen bouwstenen die nog sterker zijn dan de huidige constructie. Door hun vorm houden ze elkaar op de juiste plaats zonder het gebruik van lijm of cement. De stenen worden momenteel handgemaakt in een atelier in Italië.



Eerste volledig glazen brug



De volgende stap is om de grasmat te vervangen voor de glazen S-stenen en vervolgens de ondersteunende constructie te verwijderen. 'Zo zal de eerste volledig glazen brug ter wereld een feit zijn die hoogstwaarschijnlijk zelfs niet door Thor's hamer te breken is', aldus de studenten.