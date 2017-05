Haagse Sabine Wortelboer (15) vanmiddag gecremeerd

DEN HAAG - In Den Haag is vanmiddag de uitvaart van de 15-jarige Sabine Wortelboer, het Scheveningse meisje dat een jaar lang strijd heeft gevoerd tegen een zeldzame hersentumor. Afgelopen maandagochtend is zij in het bijzijn van haar familie overleden.

Het is 29 april vorig jaar als het leven van de familie Wortelboer op zijn kop wordt gezet. Dochter Sabine is dan net 14 jaar geworden en krijgt te horen dat ze een hersentumor heeft. Eenluidt de officiële diagnose. Een hooggradige tumor uit groep 4, de groep met de meest kwaadaardige hersentumoren.In totaal krijgen dertig kinderen per jaar deze vorm van kanker. Er volgt een operatie waarbij een groot deel van de tumor wordt weggehaald. Een deel kunnen de artsen niet weghalen omdat dit in de hersenstam verweven zit, in de buurt van de gezichts- en oogzenuwen.Omdat de overlevingskans bij dit soort tumoren door de Nederlandse artsen op slechts 2 procent wordt geschat, wordt de hoop gevestigd op de Amerikaanse dokter Burzynski. Hij boekte al eerder veel betere resultaten bij mensen met een vergelijkbare tumor.Omdat de behandeling in de kliniek in Houston erg duur is, wordt een crowdfundingsactie op poten gezet om het vereiste bedrag binnen te halen. Vanuit het hele land stromen de donaties binnen. ‘De fundraising gaat zo ontzettend snel. Zo veel mensen willen mij helpen en zijn zo lief’, schrijft Sabine op haar blog.Sabine was gek op muziek en vooral fan van Ed Sheeran. Als de Engelse superster begin april in Nederland is, is er een speciaal, intiem concert voor prijswinnaars. Voor Sabine is geregeld dat ze erbij kan zijn om haar held van dichtbij te zien. Een droom die uitkomt: ‘De show van Ed was echt geweldig. Hij is zo supergoed en cute. I love him’, zegt ze.Ondanks de zware behandelingen die Sabine ondergaat, groeit de tumor toch. Zelfs zo erg dat ze eind april, net een jaar na de ontdekking van de tumor en haar 15de verjaardag, bekendmaakt te stoppen met de behandeling. ‘Het gaat niet meer lukken. Het is denk ik tijd om afscheid te gaan nemen’, klinkt het emotionele bericht op Facebook. In het bericht bedanken Sabine en haar familie alle mensen voor hun inzet om haar te helpen.Sabine krijgt tijdens haar ziekbed vanuit het hele land kaarten toegestuurd. Haar laatste wens is om nog een keer een grote bak kaarten te ontvangen. Een oproep waaraan vanuit het hele land massaal gehoor wordt gegeven, want in korte tijd worden er meer dan 55.000 kaarten bezorgd. ‘En we hebben ze allemaal gelezen’, zegt vader Peter.Een extra team van PostNL moet worden ingezet om alle kaarten te sorteren. De manager komt met meerdere medewerkers langs om alle post te bezorgen. ‘In de 25 jaar dat ik in dienst ben, heb ik dit nog nooit meegemaakt.’ Broer Sol Wortelboer laat weten dat woorden tekort schieten om de dankbaarheid van de familie te beschrijven.Afgelopen maandag maakt de familie bekend dat Sabine is overleden : 'We willen jullie laten weten dat Sabine vanochtend om zes uur haar laatste adem heeft laten gaan.’Een reportage van de uitvaart is vrijdagavond te bekijken op de website en Facebookpagina van Omroep West.