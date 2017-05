Zoon Aad van der Luit: 'Onwerkelijk dat zoveel mensen zo lief voor ons zijn'

DEN HAAG - De 'Godfather van Leiden', Aad van der Luit, is overleden. Leiden rouwt. Voor zoon Joost van der Luit zijn het bizarre dagen. 'Maandag werd ik gebeld dat het mis was en donderdag was het afgelopen. Verschrikkelijk.'

Normaal heb je familie en vrienden die je steunen, nu staat een hele stad achter je. Het is onbeschrijflijk hoe dat voelt. Fantastisch. We hebben honderden berichten gehad. Er wordt langsgevaren, mensen doen van alles door de brievenbus, er wordt eten neergezet. Ik had het nooit zo mooi kunnen wensen.We dachten: het kan nog goed komen. We bleven hoop houden. Ik werd woensdagnacht gebeld met de uitkomsten van de neurologische scans. Dat was niet best. 's Ochtends ben ik naar het ziekenhuis gegaan en daar werd verteld dat het steeds slechter werd. Er was niet veel meer te redden. Wat Aad altijd heeft gezegd is: ik wil geen kasplantje worden. Daar hebben we voor gezorgd. Het is allemaal gegaan zoals Aad het had gewild.Ja, daar zijn wij heel erg blij mee. Hoe luguber het ook is, maar dat hij op weg naar zijn ritje naar Vooraf en Toe is gestorven. Hij is echt in het harnas gestorven. Ik hoop dat dat ook zijn laatste herinnering was.Ja, Aad was een man van ons, maar ook van het volk. Wij vinden het belangrijk dat iedereen op zijn of haar manier afscheid kan nemen. Daarom doen we ook een dienst voor Leiden waar iedereen dat kan doen. We zijn nog bezig met de locatie en het tijdstip, maar dat volgt. Iedereen die Aad een warm hart toedraagt is welkom.Ja, dat zou hij fantastisch vinden. Beter dan dit hadden we het niet kunnen wensen. Het is onwerkelijk hoeveel mensen zo lief voor ons zijn en Aad zo erg missen. Een stad rouwt, dat is heel bijzonder.Rust is onze redding. Ja ... Klein vadertje ...